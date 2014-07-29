Не позволяйте себя обмануть или риски использования поддельных картриджей

Производство и реализация контрафактной продукции оказывают огромное влияние на рынок: потребители получают низкокачественный поддельный товар, а компании теряют репутацию.

«Производители контрафактной продукции попросту обманывают потребителей, продавая им некачественные изделия. Компания HP очень серьезно относится к подделкам и активно борется с их распространением, чтобы каждый имел возможность получить подлинное изделие», - рассказывает Дэйв Купер, Руководитель программы по борьбе с контрафактной продукцией Hewlett-Packard.

Однако усилий со стороны компаний и правоохранительных органов недостаточно. Сами потребители должны принимать активное участие в обнаружении подделок.

По оценкам Всемирной таможенной организация (WCО) и Международной Торговой Палаты (ICC), мировой объем реализуемых товаров на 10% состоит из контрафактной продукции, а ежегодный экономический и социальный ущерб составляет до $775 млрд. Кроме того, статистика утверждает, что в результате производства поддельной продукции на территории стран «Большой двадцатки», оказалось потеряно около 2,5 млн. рабочих мест.

Что такое контрафактная продукция? Это несанкционированное применение или использование зарегистрированного товарного знака без согласия владельца бренда. Проще говоря - поддельный товар, имитирующий оригинальную продукцию.

Важно отметить, что аналоги продукции абсолютно законны, если не используют имя торговой марки, а их упаковка не копирует оригинальную. Незаконным является полное или частичное копирование продукции, вводящее клиентов в заблуждение относительно того, приобретают они оригинальную или не оригинальную продукцию.

Так, поддельные картриджи для принтеров могут поломаться или протечь, что приведет к поломке принтера и аннулированию гарантии на него.

Основной признак оригинальных картриджей – стабильная печать высокого качества. Но существуют и другие: оригинальные расходные материалы HP всегда поставляются в качественных запечатанных упаковках.

Для того чтобы потребителям было проще защитить себя от подделок, компания Hewlett-Packard разработала специальное ПО для проверки подлинности продукции, которое запускается автоматически после установки нового картриджа, и при обнаружении чего-либо необычного в картридже, предупреждает пользователя предлагая дальнейшие инструкции.

Оригинальные картриджи также снабжаются сложными голографическими контрольными марками со штрих-кодом (QR), который клиент может легко проверить с помощью смартфона или онлайн на сайте www.hp.com/go/ok. При сканировании QR-кода генерируется мгновенное сообщение: если этикетка действительна, система генерирует сообщение, подтверждающее подлинность изделия. Сообщение о недействительной этикетке указывает на то, что изделие не является подлинным. Таким образом, компания НР старается максимально защитить своих потребителей, помогая сохранить их время и деньги.