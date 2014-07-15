ВР предлагают разрешить украинцам инициировать законопроекты через интернет-петиции

Об этом написал на своей странице в Twitter народный депутат Андрей Шевченко, который совместно с координатором Общественной кампании «За ответственную власть» Игорем Курусом и директором Международного центра политических исследований Василием Филипчуком разработали законопроект «О праве граждан инициировать рассмотрение нормативных документов органами власти и местного самоуправления».

«Последние месяцы показали, что граждане – далеко впереди от власти в важнейших вопросах. Мы должны этот разрыв сократить», – заметил Шевченко. По его словам, необходимо последовательно поддерживать все изменения, которые делают граждан более сильными. «Интернет-петиции помогут украинцам почувствовать себя хозяевами в своей стране», - считает он.

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Законопроект предусматривает создание на официальных интернет-страницах органов власти специальных разделов, которые позволят гражданам регистрировать свои предложения и собирать подписи в их поддержку. Предложения, за которые на протяжении 30 дней подписалось 0,05% граждан Украины (в случае местной инициативы – жителей территориальной громады), – обязательные к рассмотрению органами власти.

Шевченко прогнозирует, что законопроект будет внесен на регистрацию в Верховную Раду в ближайшие дни. В инициативной группе – 8 народных депутатов из 5 фракций. Законопроект представлен для открытого обсуждения.