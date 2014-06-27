Новая российская ракета "Ангара" отказалась лететь

Как сообщает РИА Новости, об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину командующий Войсками воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Александр Головко.

"Товарищ верховный главнокомандующий, произошла автоматическая отмена пуска. Проводится анализ. После проведения анализа доклад будет представлен установленным порядком", - доложил Владимиру Путину генерал Головко.

Читайте такжеУкраинская ракета вывела на орбиту 33 спутникаОбщение состоялось в ходе телемоста.

Позже стало известно, что комментатор объявил, что первый испытательный запуск "Ангары" перенесен на резервную дату - 28 июня.

По словам комментатора, автоматика отменила запуск по техническим причинам.

Универсальный комплекс "Ангара" полностью спроектирован и изготовлен кооперацией российских предприятий на территории России.