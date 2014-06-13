Intel создаст в Калифорнии "умный" город, которым будут управлять компьютеры - СМИ

Компания Intel планирует превратить миллионный Сан-Хосе в первый в мире "умный" город, где компьютеры с многочисленными сенсорами возьмут на себя управление всей инфраструктурой, сообщает ТСН.ua.

Система "умного города" позволяет отслеживать малейшие изменения в "жизни" города, замечая малейшие изменения в автомобильном трафике, шумовом загрязнении, потреблении электричества и воды, а также во множестве других деталей.

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Полученная информация обрабатывается мощнейшими компьютерами, которые оперативно реагируют на ситуацию и передают данные сотрудникам муниципальных служб.

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При этом Intel отметает возможность угрозы для жителей города из-за распространения кибертерроризма, заявив, что вся система будет построена на защищенной от внешнего вмешательства облачной технологии. Стоит отметить, что заявление Intel прозвучало на фоне недавнего выхода компьютерной игры Watch Dogs, которая рассказывает о нелегкой судьбе киберпреступников в смарт-городе.