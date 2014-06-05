Intel собирается выпустить беспроводные домашние компьютеры к 2016 году

Компания Intel работает над технологиями, которые помогут полностью избавить привычные домашние компьютеры от связок с проводами. Об этом, как сообщает Onliner, на выставке Computex заявил вице-президент корпорации Кирк Скауген.

Он выразил уверенность в том, что подобные компьютеры появятся на рынке уже в 2016 году, передает Newsru.com.

Читайте такжеВ США создали беспроводной кардиостимулятор размером с рисовое зерно

Портал PCWorld отмечает, что в корпорации рассчитывают на применение фирменной технологии WiGig, с помощью которой без кабеля можно будет передавать видеосигнал на дисплей, а также связать компьютер с периферийными устройствами, такими как мышь и клавиатура. Скорость передачи данных через WiGig втрое превышает таковую в последнем поколении связи стандарта Wi-Fi 802.11ac.

Единственным камнем преткновения остается питание устройства. На данный момент компания работает над беспроводным зарядным устройством для ноутбука. Работу прототипа такого устройства мощностью 20 Вт Скауген продемонстрировал во время своего выступления. Аналогичные разработки ведет и ирландская компания Dell.

Читайте такжеWi-Fi вреден для здоровья

Корпорация работает и над созданием процессора под кодовым названием Skylake, наилучшим образом приспособленного для работы с беспроводными технологиями.

Кроме того, представители Intel рассчитывают, что компьютеры будут оснащаться 3D-камерами, которые смогут отслеживать движения и даже эмоции людей, что значительно упростит взаимодействие человека и машины.