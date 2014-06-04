Google Glass позволяет стрелять из-за угла

Компания разработала систему, которая позволяет стрелку вести прицельный огонь из укрытия, не подвергая свою жизнь риску. Картинка, попадающая в прицел, транслируется на экран очков при помощи беспроводной связи. Трансляция изображения может также вестись на другие портативные устройства.

Об этом пишет News.ru со ссылкой на Gizmodo.

С учетом того, что ранее специалисты компании представили компьютерную систему наведения винтовки, учитывающую траекторию полета пули, расстояние до цели и погодные условия, ведение огня без прямого зрительного контакта все равно обеспечивает высокую точность стрельбы.

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На YouTube опубликовано видео, демонстрирующее возможности работы прицела TrackingPoint в паре с очками Google Glass.