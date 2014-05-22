В Украине стало больше пользователей интернета

Доля регулярных пользователей сети Интернет, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за месяц, в первом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3 п.п. - до 53,4% населения Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на данные исследования, проведенного агентством InMind.

По данным исследования, чаще всего в сеть выходят пользователи в возрасте от 15 до 29 лет (39% респондентов) и в городах с количеством населения свыше 100 тыс. человек (53% респондентов).

В целом, среди опрошенных 58,5% украинцев имеют дома доступ в Интернет.

В исследовании принимало участие 5 тыс. интернет-пользователей со всей Украины в возрасте старше 15 лет.

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Справка УНИАН. Компания InMind – исследовательское агентство полного цикла, представитель международной сети Factum Group в Украине; предоставляет полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга.

Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций, объединяет свыше 150 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов своих членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.

