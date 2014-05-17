США запустили новый спутник GPS

Аппарат, питающийся энергией, вырабатываемой солнечными батареями, является шестым по счету спутником данного типа, который станет частью Системы глобального позиционирования США. Как пишет ИТАР-ТАСС, всего планируется вывести на орбиту 12 таких аппаратов.

GPS 2F, как отмечается, обладает повышенной точностью сигнала по сравнению с прошлыми моделями, устойчивостью к помехам, а также более продолжительным сроком эксплуатации - до 12 лет. Первый аппарат данного типа был отправлен на орбиту в 2010 году. В течение текущего года планируется осуществить запуск еще двух таких спутников.

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Спутники Системы глобального позиционирования передают потребителям на земле навигационный сигнал, дающий точные значения широты, долготы, высоты и времени. По словам специалистов, этой системой сейчас пользуются около 1 млрд человек по всему миру.