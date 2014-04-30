Новости УНИАН - теперь на Android’е

Теперь пользователи самой популярной мобильной в мире мобильной платформы смогут читать новости УНИАН прямо через смартфон, не заходя на сайт.

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Новое мобильное приложение наилучшим образом оптимизировано под возможности смартфона, и дает пользователям возможность быстро и легко получать самые важные мировые новости из областей политики, экономики, спорта и науки. Также приложение предоставляет доступ к просмотру мнений экспертов и аналитических публикаций от ведущего информационного агентства страны.

Приложение работает на платформе Android, и уже доступно для загрузки в PlayMarket.

Напомним, ранее УНИАН выпустил мобильное приложение для iOS, и пользователи iPhone уже больше месяца имеют возможность читать самые важные новости и смотреть галереи со своих iPhone’ов.