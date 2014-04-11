Российским физикам закрыли доступ к американским лабораториям

Как сообщает российский КоммерсантЪ, 7 апреля ученым, сотрудничающим с Брукхейвенской национальной лабораторией — одним из крупнейших научных центров в США - было разослано письмо с рекомендацией не пускать российских ученых в лабораторию.

"Посещение гражданами России объектов Министерства энергетики, включая и Брукхейвенскую национальную лабораторию, отложено на неопределенный срок",— говорится в письме. Документ также запрещает выезд в Россию американским ученым, работающим на Министерство энергетики. Исключение сделано лишь в трех случаях: если поездка посвящена вопросам ядерной безопасности, оружия массового поражения или "соответствует национальным интересам на самом высоком уровне".

В Госдепартаменте США отказались комментировать подробности введенного запрета.

Читайте также Канада высылает российского дипломата"Дипломатическое ведомство не имеет отношения к принятию новых правил и не может обсуждать действия других ведомств",— заявила представитель Госдепа Пуджа Джанджанвала. В свою очередь, в Пентагоне и Министерстве энергетики на запросы не ответили.

В письме отмечается, что санкции не затрагивают тех россиян, кто уже приехал в лабораторию или "находится на пути в США в момент получения этого послания". По данным издания, аналогичные письма были разосланы и по остальным научным центрам министерства.

В ведении Министерства энергетики США находятся 17 национальных лабораторий, их совокупный бюджет превышает $14 млрд, там работают более 60 тыс. сотрудников. По данным за 2012 год, в лабораториях на постоянной основе работали минимум 2 тыс. граждан России, еще несколько тысяч ежегодно приезжают для краткосрочных научных исследований. Всего в 2013 году в США въехали 6,7 тыс. россиян по визе J, которая выдается в основном ученым и аспирантам.

"Реально это полный разрыв отношений, чего не было долгие годы. Научное сотрудничество с лабораториями Министерства энергетики США идет с советских времен и не прекращалось даже во время холодной войны",— говорит физик Игорь Алексеев, руководитель группы Института теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) в международной научной коллаборации STAR.

"У нас под угрозой оказались совместные исследования с Национальной ускорительной лабораторией имени Ферми",— говорит заведующий лабораторией теоретический физики ИТЭФ Александр Горский. По его оценке, только в области физики высоких энергий санкции могут затронуть до тысячи российских ученых, но итоговая цифра будет гораздо больше.

"Я занимаюсь рентгеноструктурным анализом белков, для этого используется синхротрон, ускоритель электронов. А большинство ускорителей частиц в США принадлежат Министерству энергетики,— рассказала научный сотрудник медицинской школы Гарвардского университета Лада Сычева.— В наших экспериментах мы используем оборудование Аргоннской национальной лаборатории, но теперь доступ к их синхротрону мне закрыт".

"Я успел приехать в Брукхейвенскую лабораторию за несколько дней до запрета,— рассказал ученый, попросивший не называть его имени.— Мой эксперимент состоит из двух частей. Первую я скоро закончу, а вторая должна начаться летом — по всей видимости, снова приехать мне уже не дадут".

"Ничего хорошего в это ситуации нет, но я очень надеюсь, что Россия на данном этапе воздержится от ответных шагов, которые бы усугубили и без того непростую для ученых ситуацию",— заявил физик Дмитрий Харзеев, шесть лет возглавлявший в Брукхейвене теоретический отдел.

В Министерстве образования и науки РФ пока не получали официальной информации из США.

"Мы удивлены такими инициативами и пока не можем прокомментировать санкции, которые применяются к нам в одностороннем порядке",— заявили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что любые санкции "негативно отразятся и на научных группах в США, под угрозой могут оказаться совместные проекты ученых двух стран".