В Интернете резко начали интересоваться Бандерой

Мир начал больше интересоваться в Интернете Степаном Бандерой, чем Че Геварой. Об этом пишет Watcher.

Google Trends - сервис, который анализирует поисковые запросы людей во всем мире, осуществленные через Google, зафиксировал резкий рост интереса у мирового сообщества к Степану Бандере.

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Интересно, что количество поисковых запросов относительно Бандеры обошли даже такую легендарную личность, как Че Гевара.