В Интернете резко начали интересоваться Бандерой
12:39, 06 марта 2014Наука и IT
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Пользователи сети стали больше "гуглить" Бандеру, чем Че Гевару.
Интернет-пользователи начали интересоваться личностью Бандеры
Мир начал больше интересоваться в Интернете Степаном Бандерой, чем Че Геварой. Об этом пишет Watcher.
Google Trends - сервис, который анализирует поисковые запросы людей во всем мире, осуществленные через Google, зафиксировал резкий рост интереса у мирового сообщества к Степану Бандере.
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Интересно, что количество поисковых запросов относительно Бандеры обошли даже такую легендарную личность, как Че Гевара.
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