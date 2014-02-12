Плееры Sony упаковали в бутылки с водой

Компания Sony начала продавать свой MP3-плеер W Series Walkman упакованным в прозрачную бутылку с водой, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Next Web. Необычная тара призвана продемонстрировать, что устройство является водонепроницаемым.

Плееры в бутылках продаются в Новой Зеландии через торговые автоматы, установленные в спортзалах и бассейнах. W Series позиционируется как аппарат для любителей фитнеса; его можно использовать во время занятий плаванием.

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Рекламную кампанию для плеера, включая способ упаковки, разработало по заказу Sony рекламное агентство DraftFCB. Пригодна ли для питья вода из бутылки, в которую погружен плеер с наушниками, не уточняется.

Помимо плееров, Sony выпускает водонепроницаемые смартфоны, планшеты, фотоаппараты и «умные часы». Мобильники и планшеты можно держать в пресной воде на глубине в один метр в течение получаса.