За два года американские дети стали вчетверо чаще пользоваться планшетами

Американская организация Common Sense Media объявила о результатах ее второго исследования по использованию детьми медиа в США ("Использование медиа детьми до 8 лет в Америке 2013").

Наиболее интересным результатом исследования оказался значительный скачок в использовании мобильных устройств. На протяжении двух лет количество детей, пользующихся планшетами, выросло с 8% до 40%, а количество тех, которые пользуются смартфонами подскочило с 52% до 75%.

Предыдущее аналогичное общенациональное исследование в США проводилось два года назад - в 2011 году.

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Среди других выводов исследования: