За два года американские дети стали вчетверо чаще пользоваться планшетами
19:49, 28 октября 2013Наука и IT
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Количество детей до 2-х лет, которые пользуются мобильными устройствами, выросло с 10% до 38%. Время пользования устройствами утроилось.
Общее количество детей-пользователей мобильных устройств почти удвоилось / Фото: appleinsider.ru
Американская организация Common Sense Media объявила о результатах ее второго исследования по использованию детьми медиа в США ("Использование медиа детьми до 8 лет в Америке 2013").
Наиболее интересным результатом исследования оказался значительный скачок в использовании мобильных устройств. На протяжении двух лет количество детей, пользующихся планшетами, выросло с 8% до 40%, а количество тех, которые пользуются смартфонами подскочило с 52% до 75%.
Предыдущее аналогичное общенациональное исследование в США проводилось два года назад - в 2011 году.
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Среди других выводов исследования:
- Среднее время, которое ребенок тратит на пользование мобильным устройством, утроилось - с 5-ти до 15-ти минут в день.
- Общее количество детей, пользующихся мобильными устройствами, почти удвоилось - рост с 38% до 72%.
- Количество детей до 2-х лет, которые пользуются мобильными устройствами, выросло с 10% до 38%.
- Использование "традиционных" СМИ, таких, как телевидение, компьютер, игровые приставки, сократилось на полчаса в сутки.
- Среди бедных семей только треть загружают образовательные программы на мобильные устройства для своего ребенка. Среди богатых семей это делают 75% родителей.
- Телевидение и до сих пор остается основным медиа для детей - 58% детей смотрят телевизор каждый день. Мобильным устройством ежедневно пользуются только 17% детей.
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