В Нью-Йорке проходят всемирные соревнования хакеров

Большинство команд принимают участие в состязании дистанционно, хотя некоторые участники физически присутствуют в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на веб-сайт университета.

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В полуфинале наилучшие результаты продемонстрировали хакерские команды из США и Китая — коллективы университетов Питтсбурга и Пекина.

Соревнования не имеют возрастного порога для участников, однако в финале, который пройдет в ноябре, победа может быть присуждена только студенческому коллективу. Организаторы уверяют, что на подготовку всемирных соревнований хакеров ушло полгода.

Главным спонсором соревнований выступает Министерство национальной безопасности США. Уже несколько лет в университете факультативно готовят "белых хакеров", которые будут востребованы не криминалитетом, а частными компаниями и государственными структурами США, заинтересованными в защите своих данных.