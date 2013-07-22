Немецкие спецслужбы признались в использовании шпионских программ США

08:23, 22 июля 2013
Мир
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Немецкие спецслужбы признали факт использования американских шпионских программ.

хакер / Фото : Комментарии

Главы немецких спецслужб: Федеральной разведывательной службы (BND) и Федеральной службы защиты конституции (BfV) признали, что их ведомства "тестировали" американские шпионские программы, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В конце прошлой недели журнал Spiegel сообщил, что BND и BfV имеют в своем распоряжении программное обеспечение для электронной разведки под названием XKeyScore, ключевой задачей которого является "расширение возможностей для поддержки Агентства национальной безопасности (АНБ) США в рамках совместной борьбы с терроризмом", - отмечает РИА Новости.

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Главы немецких спецслужб незамедлительно отреагировали на публикацию, подтвердив, что их ведомства получали программу XKeyscore от АНБ, тестировали и применяли ее в ряде случаев. При этом они опровергли сообщения о том, что сотрудничество с АНБ носило масштабный характер. Глава BfV Ганс-Георг Масен заверил, что его подчиненные в сотрудничестве с АНБ "не выходят за рамки своих законных полномочий". В свою очередь, глава BND Герхард Шиндлер заявил, что за прошедший год было всего два случая передачи АНБ персональной информации об интернет-активности немецких граждан.

Программа XKeyscore предназначена не для сбора данных о коммуникациях интернет-пользователей, а для компактной систематизации уже имеющейся информации, отмечает издание. Она делает это таким образом, что агентам спецслужб не составляет труда узнать, какие поисковые запросы применял тот или иной пользователь.

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