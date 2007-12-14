Японские ученые вывели бесстрашную мышь (фото)

Японские ученые вырастили мышей, которые не боятся котов. Оказывается, мыши боятся котов генетически.

Исследователям Токийского университета удалось найти и отключить ген в мышином коде, которой ассоциируют кошачий запах с угрозой. Выведенные грызуны теперь очень спокойно относятся к котам, конечно, без особого энтузиазма, учитывая разные размеры животных, но подойти и понюхать извечного врага для такой мыши - совсем не проблема.

Ученым таким образом удалось доказать, что именно запах заставляет обычную мышь впадать в панику в случае приближения кота.

ICTV