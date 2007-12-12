Самые курьезные интернет-магазины года
От магии до носков, от "порнозвёзд" до картошки
Компания Chronopay, обрабатывающая платежи в Интернете, составила рейтинг 10 самых курьезных онлайн-магазинов за 2007 год, говорится в документе, поступившем в редакцию Ленты.ру.
Первую строчку в нем занял швейцарский сайт BlackSocks.com, который предлагает клиентам услугу по регулярной доставке свежих черных носков по цене в 69 долларов в месяц.
Второе место занял сайт, на котором предлагается купить за символическую плату (10 центов) договор по купле-продаже душ.
Третья позиция в рейтинге досталась магазину по продаже хомячков. Породы хомяков там варьируются от "тестового" до "офигенного" и "прекрасного". Стоит отметить, что онлайн-магазин хомячков показывается в качестве примера при установке системы управления контентом UMI.CMS. Впрочем, в Chronopay заявляют, что это по приведенной ссылке располагается реальный магазин.
Четвертая строчка принадлежит иллюстрированному онлайн-каталогу по продаже медведей-порнозвезд.
Пятая досталась голландскому магазину, продающему инструменты для выращивания марихуаны.
Нижние пять строчек рейтинга заняли:
магазин книг для наложения заговоров;
сайт, позволяющий найти партнера для массажа;
платный сайт по оказанию скорой магической помощи;
голландский магазин, продающий через интернет галлюциногенные грибы;
и наконец... сервис по продаже картошки в сети.