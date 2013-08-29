Украина готова стать ассоциированным членом ЦЕРН

Об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир Семиноженко, проинформировали УНИАН в пресс-службе агентства.

В соответствии с проектом распоряжения Президента Украины, который Кабинет министров одобрил на своем заседании сегодня, 28 августа, правительство предлагает главе государства уполномочить вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко подписать Соглашение с ЦЕРН.

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По словам Семиноженко, проект распоряжения разработан Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации. Принятие проекта акта позволит предоставить полномочия на заключение соглашения вице-премьер-министру Украины Грищенко и приобрести Украине статус ассоциированного члена в ЦЕРН. Это создает предпосылки, необходимые для расширения международного научно-технического сотрудничества и интеграции Украины в европейское политическое, информационное, экономическое и правовое пространство.

«Таким образом, мы, так сказать, информируем ЦЕРН о готовности Украины подписать данное Соглашение. В свою очередь, руководство ЦЕРН получит основания просить у Совета ЦЕРН полномочий на подписание Соглашения с Украиной», - отметил Семиноженко.

Председатель Госинформнауки отметил, что подписание Соглашения усилит долгосрочное партнерство в направлении консолидации усилий для последующего расширения европейского исследовательского пространства и реализации Европейской стратегии по исследованиям физики элементарных частиц.

«Ассоциированное членство в ЦЕРН предоставит Украине возможность принимать участие в заседаниях Совета ЦЕРН с правом частичного принятия решений в области научной политики», - добавил он.

*** Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) является ведущей межправительственной организацией по изучению физики высоких технологий.

Сотрудничество Украины и ЦЕРН осуществляется с 1993 года в соответствии с положениями Соглашения между сторонами о дальнейшем развитии научного и технического сотрудничества в области физики высоких энергий от 2 апреля 1993 года (без приобретения Украиной членства или другого юридического статуса в этой организации).

В марте во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 21 февраля 2011 года №151 подписана Совместная декларация Кабинета министров и ЦЕРН о научно-техническом сотрудничестве, в которой выражено намерение правительства Украины присоединиться к ЦЕРН со статусом ассоциированного члена. Официальную заявку на прохождение процедуры соответствия критериям ассоциированного члена ЦЕРН Украина подала на рассмотрение Совета ЦЕРН в конце 2011 года – письмо премьер-министра Украины Николая Азарова от 21.12.2011 г. № 14510/0/2-11.

На данный момент подготовлен проект Соглашения между Украиной и ЦЕРН - международного договора, который должен быть заключен от имени Украины.