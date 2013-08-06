В России могут объединить космо- и авиапром

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Рогозин сказал на заседании комиссии по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Протон-М», произошедшей 2 июля.

«Сложилось искусственное разделение технической базы объективно взаимосвязанных ракетно-космической и авиационной промышленности. И когда мы сейчас приступаем к работе комиссии, которая должна сложить конфигурацию ракетно-космической промышленности, считаю востребованной идею обсудить вопрос соединения в рамках единой технической политики того, что делается как в космической промышленности, так и в авиационной», - сказал Рогозин.

По его словам, в авиации расширяется потолок возможностей, и могут появиться аппараты, работающие как в ближнем космосе, так и в воздушном пространстве.

Рогозин подчеркнул, что среди руководящего состава космической отрасли нет специалистов, имеющих опыт стратегического планирования управления производством.

Он считает, что Федеральное космическое агентство самоустранилось от такой важной задачи как стимулирование спроса на внутреннем рынке на космические услуги.

Кроме того, Рогозин убежден, что слабо формируется научно-технический задел. По его словам, в США научных работ, посвящённых развитию ракетно-космической техники с 2007 по 2011 год, было 716, в Европейском Союзе – 658, а в России – 132.

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Как сказал Рогозин, отсутствует единая техническая политика как в самом ракетно-космическом производстве, так и в оснащении предприятий современным оборудованием и прикладным математическим обеспечением.

По его словам, также не решены вопросы материальной ответственности предприятий и их руководителей за «конфликтные результаты их бурной деятельности».

Он подчеркнул, что государственная комиссия обязана не только выявить технические причины аварии, но и представить заключение о виновности и ответственности должностных лиц предприятий промышленности и представителей космеческого агентства.

Как сообщал УНИАН, 18 июля пресс-служба Роскосмоса заявила, что авария ракетоносителя «Протон-М» с тремя комическими аппаратами «Глонасс-М» 2 июля произошла из-за нештатного функционирования датчиков угловых скоростей (ДУС), так как они были установлены в перевернутом положении.

В ведомстве напомнили, что авария ракеты космического назначения произошла на 32-й секунде полета. Разрушение конструкции и падение составных частей РКН произошло за пределами стартового комплекса. Жертв и разрушений нет.