В России признали, что космонавт в ушанке и с молотком - это не вымысел

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-премьер-министр России по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин сказал на заседании комиссии по расследованию аварии ракеты-носителя «Протон-М», произошедшей 2 июля.

«Это ракетное изделие основано на конструкторской документации, которая давно уже разработана. Почему только сейчас мы выявляем, что, оказывается, у нас с помощью чьей-то матери и кувалды можно пришпандорить столь важный блок в системе управления вверх тормашками? (авария 2 июля произошла из-за нештатного функционирования датчиков угловых скоростей, так как они были установлены в перевернутом положении – УНИАН). Значит, правы режиссёры американского фильма «Армагеддон», где показывали этого космонавта Андропова, который в ушанке летает в космическом корабле и молотком поправляет недочёты в корабле. Значит, действительно мы так, по сути дела, с помощью молотка, вставляем изделия на место», - возмутился Рогозин.

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По его мнению, такие нелепые технические ошибки возможны из-за отсутствия должной технической дисциплины, а также поверхностных мер, принимаемых Федеральным космическим агентством для обеспечения качества серийно выпускаемой техники, отсутствия материальной и административной ответственности предприятий и конкретных руководителей за результаты своей деятельности.

Рогозин считает недостаточным внедрение видеофиксации процесса производства ракет.

«Что предлагается взамен? Установить фото- и видеорегистраторы, чтобы узнать, кто был на рабочем месте в данный конкретный момент? А что дальше-то? Узнаем мы, кто это сделал - потом найдётся масса объяснений: у нас тут текучка кадров, недофинансирование, люди всё время меняются. Дальше-то что? Нам проблемы надо решать, а не констатировать, вечно посыпая голову пеплом», - заявил он.

Рогозин подчеркнул, что авария «Протона» нанесла удар по репутации и ракетно-космической отрасли, и промышленности России.

Он напомнил, что в России с декабря 2010 года авария «Протона» стала девятой по счету.

«Количество неудачных пусков за последние 2,5 года убедительно говорит, что причины наших неудач лежат гораздо глубже и носят системный характер. И это требует не только принятия мер организационно-технического характера, но и структурных преобразований промышленности и федеральных органов, которые отвечают за реализацию космических программ, а также всей системы их взаимодействия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 июля пресс-служба Роскосмоса заявила, что авария ракетоносителя «Протон-М» с тремя комическими аппаратами «Глонасс-М» 2 июля произошла из-за нештатного функционирования датчиков угловых скоростей (ДУС), так как они были установлены в перевернутом положении.

В ведомстве напомнили, что авария ракеты космического назначения произошла на 32-й секунде полета. Разрушение конструкции и падение составных частей РКН произошло за пределами стартового комплекса. Жертв и разрушений нет.