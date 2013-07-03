Украинская Википедия обогнала корейскую
Украинская Википедия по показателю посещаемости впервые заняла 17 место в мире (в марте занимала 18 место), опередив Википедию на корейском языке.
Об этом сообщил УНИАН Юрий Пероганич, исполнительный директор ООО «Викимедиа Украина».
В июне т.г. общее число посещений украинской Википедии составило 83,7 млн страниц, что в 2,5 раза больше, чем в июне 2012 года.
Кроме этого, украинский ресурс четвертый месяц подряд сохраняет первое место в мире по скорости роста популярности среди наибольших Википедий мира.
В последнее время в украинскую Википедию изменения или дополнения вносятся каждые 10 секунд, а с территории Украины Википедию на украинском языке редактируют вдвое чаще, чем российскую версию Википедии.
В прошлом месяце в украинской Википедии добавлена возможность пользоваться визуальным редактором.
Число статей украинской Википедии достигло 450 тысяч.