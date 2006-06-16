В США составили список идеальных автомобилей
Рейтинг по категориям
Консалтинговая компания AutoPacific из Америки взяла на себя ответственность составить рейтинг самых "идеальных" автомобилей страны. При этом смысл слова "идеальный" в данном случае расшифровывается как максимально удовлетворяющий ожиданиям того или иного автомобилиста при покупке автомобиля этого класса. Кроме того, в рамках проведенного исследования AutoPacific попыталась также выяснить название компании, выпускающей самые "идеальные" автомобили.
В итоге, победителем среди автопроизводителей была признана марка Hyundai - ее машины полностью удовлетворяют ожиданиям и мечтам своих владельцев. Всего же в итоговый рейтинг попали семь японских марок, четыре американских, три европейских и две корейских марки. Компании Ford и Honda завоевали по три победы, а BMW и Hyundai - по две.
Итоговый список самых "идеальных" автомобилей по категориям выглядит следующим образом:
Легковые автомобили:
Дорогой автомобиль сегмента "премиум" - Lexus LS
Доступный автомобиль сегмента "премиум" - 3-Series
Полноразмерный автомобиль - Mercury Montego
Дорогой среднеразмерный автомобиль - Hyundai Sonata
Среднеразмерный автомобиль - Mercury Milan
Имиджевый компактный автомобиль - Toyota Prius
Компактный автомобиль - Ford Focus
Спортивный автомобиль - Porsche 911
"Почти спортивный" автомобиль - Acura RSX
Внедорожники и минивэны:
Пикап - Honda Ridgeline
Дорогой внедорожник - BMW X-5
Полноразмерный внедорожник - GMC Yukon
Дорогой среднеразмерный кроссовер - Nissan Murano
Среднеразмерный кроссовер - Hyundai Santa Fe
Компактный кроссовер - Subaru Forester
Минивэн - Honda Odyssey