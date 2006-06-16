В США составили список идеальных автомобилей

Консалтинговая компания AutoPacific из Америки взяла на себя ответственность составить рейтинг самых "идеальных" автомобилей страны. При этом смысл слова "идеальный" в данном случае расшифровывается как максимально удовлетворяющий ожиданиям того или иного автомобилиста при покупке автомобиля этого класса. Кроме того, в рамках проведенного исследования AutoPacific попыталась также выяснить название компании, выпускающей самые "идеальные" автомобили.

В итоге, победителем среди автопроизводителей была признана марка Hyundai - ее машины полностью удовлетворяют ожиданиям и мечтам своих владельцев. Всего же в итоговый рейтинг попали семь японских марок, четыре американских, три европейских и две корейских марки. Компании Ford и Honda завоевали по три победы, а BMW и Hyundai - по две.

Итоговый список самых "идеальных" автомобилей по категориям выглядит следующим образом:

Легковые автомобили:

Дорогой автомобиль сегмента "премиум" - Lexus LS

Доступный автомобиль сегмента "премиум" - 3-Series

Полноразмерный автомобиль - Mercury Montego

Дорогой среднеразмерный автомобиль - Hyundai Sonata

Среднеразмерный автомобиль - Mercury Milan

Имиджевый компактный автомобиль - Toyota Prius

Компактный автомобиль - Ford Focus

Спортивный автомобиль - Porsche 911

"Почти спортивный" автомобиль - Acura RSX

Внедорожники и минивэны:

Пикап - Honda Ridgeline

Дорогой внедорожник - BMW X-5

Полноразмерный внедорожник - GMC Yukon

Дорогой среднеразмерный кроссовер - Nissan Murano

Среднеразмерный кроссовер - Hyundai Santa Fe

Компактный кроссовер - Subaru Forester

Минивэн - Honda Odyssey

Лента.ру