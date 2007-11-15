Самолет британских ВВС во время полета потерял штурмана

Штурман самолета Tornado GR4 ВВС Великобритании погиб, катапультировавшись во время тренировочного полета, сообщает BBC News.

Тело штурмана было обнаружено в среду вечером недалеко от поместья королевской семьи Сандрингэм (Sandringham) в Норфолке. По данным предварительного расследования, механизм экстренного катапультирования сработал в тот момент, когда Tornado GR4 выполнял "бочку" - фигуру высшего пилотажа.

По словам пилота Tornado, полет проходил в штатном режиме, и у его напарника не было причин прибегать к катапультированию. Он также уточнил, что парашют катапультного кресла штурмана не раскрылся.

Представители ВВС Великобритании подтвердили факт гибели штурмана, отказавшись сообщить какие-либо версии случившегося до завершения расследования инцидента.

Лента.ру