Самолет британских ВВС во время полета потерял штурмана
Tornado GR4 выполнял "бочку"
Штурман самолета Tornado GR4 ВВС Великобритании погиб, катапультировавшись во время тренировочного полета, сообщает BBC News.
Тело штурмана было обнаружено в среду вечером недалеко от поместья королевской семьи Сандрингэм (Sandringham) в Норфолке. По данным предварительного расследования, механизм экстренного катапультирования сработал в тот момент, когда Tornado GR4 выполнял "бочку" - фигуру высшего пилотажа.
По словам пилота Tornado, полет проходил в штатном режиме, и у его напарника не было причин прибегать к катапультированию. Он также уточнил, что парашют катапультного кресла штурмана не раскрылся.
Представители ВВС Великобритании подтвердили факт гибели штурмана, отказавшись сообщить какие-либо версии случившегося до завершения расследования инцидента.