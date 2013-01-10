Во всем мире выросло количество доменных имен

Об этом сообщается на сайте компании «Хостмастер» со ссылкой на данные исследования компания Verisign.

При этом 105 млн доменов приходятся на домены ccTLD. Их совокупный результат по итогам III квартала 2012 г. в точности равен "доменному вкладу" домена .COM.

Среди страновых и целевых доменов верхнего уровня лидирует .COM, за ним следуют .DE (Германия), .NET, .TK (Токелау), .UK (Великобритания), .ORG, .INFO, .CN (Китай), .NL (Нидерланды) и .RU (Россия).

По данным «Хостамстера», по итогам 2012 года общее количество доменных имен в домене .UA составило более 0,7 млн штук.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году, компания является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.