Россия запустила ”Молнию-М” с военным спутником

Ракета-носитель "Молния-М" со спутником военного назначения серии "Космос" стартовала во вторник с космодрома Плесецк, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу информации и общественных связей Космических войск.

Старт "Молнии-М" прошел в штатном режиме. "Целью запуска космического аппарата "Космос" является пополнение орбитальной группировки КА военного назначения", - сказано в сообщении.

Боевым расчетом запуска руководил начальник космодрома генерал-майор Олег Остапенко, общее руководство пуском осуществлял замкомандующего Космическими войсками по вооружению генерал-лейтенант Александр Лопатин.

Ракета-носитель среднего класса "Молния-М" считается одной из самых надежных в мире, отмечают в Космических войсках. Первый пуск "Молнии-М" с космодрома "Плесецк" был осуществлен 19 февраля 1970 года. Всего с космодрома было запущено более 220 ракет этой модификации.

За всю историю космодрома с Плесецка запущено около 40 % всех космических аппаратов в мире. На 15 июля 2006 года с космодрома было произведено свыше 1550 пусков ракет-носителей, выведено на орбиту около 2000 космических аппаратов различного назначения.