Международный авиасалон «Авиасвит-XXI» открывается завтра и продлится 5 дней
18:45, 07 июня 2006Наука и IT
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На открытии ожидается Президент
5-й международный авиационно-космический салон «Авиасвит – XXI» пройдет 8-12 июня на аэродроме Киев «Антонов» в Гостомеле Киевской области.
Как сообщили УНИАН в Киевской областной государственной администрации, ожидается участие в церемонии открытия авиасалона Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
В программе авиасалона – полётная и статичная демонстрация авиационной техники промышленного и любительского производства, показательные выступления спортсменов-парашютистов, полеты воздушных шаров и парапланов.
Будут продемонстрированы такие знаменитые самолеты как Ан-70, Ан-225, Ан-148, Су-27, а также крылатые машины польского, немецкого, американского, австрийского производства.
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