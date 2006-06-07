Международный авиасалон «Авиасвит-XXI» открывается завтра и продлится 5 дней

5-й международный авиационно-космический салон «Авиасвит – XXI» пройдет 8-12 июня на аэродроме Киев «Антонов» в Гостомеле Киевской области.

Как сообщили УНИАН в Киевской областной государственной администрации, ожидается участие в церемонии открытия авиасалона Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В программе авиасалона – полётная и статичная демонстрация авиационной техники промышленного и любительского производства, показательные выступления спортсменов-парашютистов, полеты воздушных шаров и парапланов.

Будут продемонстрированы такие знаменитые самолеты как Ан-70, Ан-225, Ан-148, Су-27, а также крылатые машины польского, немецкого, американского, австрийского производства.