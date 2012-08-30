"Свобода" обвиняет милицию в нападении на квартиру ее активиста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили сам А.Бортник, председатель облорганизации «Свободы», депутат облсовета Олег Осуховский и руководитель ее юридического отдела Ярослав Калька.

По их словам, инцидент с выламыванием дверей произошел еще 27 августа, когда хозяина квартиры не было дома, а в квартире в это время находились его жена и дети.

Представители «Свободы» объяснили, что милиционеры интересовались персональными данными А.Бортника и местом его работы. По их мнению, причиной таких действий стал комментарий А.Бортника в Интернете, который был направлен против представителей власти, в частности, сообщение о проведении в областном центре флеш-моба по сжиганию чучела представителя власти — городского головы Ровно Владимира Хомко.

Отмечалось, что комментарий был размещен на одном из сайтов 25 августа, а флеш-моб должен был состояться 26 августа, однако по определенным причинам “свободовцы” от него отказались.

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В пресс-службе УМВД Украины в Ровненской области не отрицают этого факта, отмечая, что радикальные меры милицией были приняты с целью проведения профилактической беседы для предотвращения мероприятия.

В частности, как сообщила УНИАН начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в области Тамара Лысенко, сотрудники милиции проводили мероприятия «с целью установления лиц, распространивших эту провокационную информацию, которая могла бы вызвать нарушение общественного порядка и спокойствия граждан», и чтобы предупредить беспорядки, которые могли возникнуть во время празднования Дня города 26 августа.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках закона.

«Был сначала установлен адрес – дом и квартира, из которой был отправлен призыв к сжиганию чучела Хомко. Выяснилось, что неизвестный в то время пользователь проживает в г.Ровно. По базе телефонных абонентов г.Ровно было установлено, что домашний телефон зарегистрирован на фамилию Бортник А.А. Поэтому неизвестный, который в комментариях почему-то назвался просто (гость), оказался членом ВО “Свобода”. Сотрудники правоохранительных органов пытались встретиться с гражданином Бортником, чтобы выяснить, на самом ли деле это его анонимное сообщение на сайте», - сказала Т.Лысенко.

При этом представитель УМВД не уточнила, почему именно такие оперативные мероприятия были проведены 27 августа, то есть через день после запланированной даты проведения флеш-моба.

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Представители «Свободы» в свою очередь отмечают, что милиционеры незаконно получили у интернет-провайдера персональные данные пользователя А.Бортника. По их мнению, целью визита сотрудников правоохранительных органов было «оказание давления на представителя оппозиции и препятствование осуществлению им предвыборной агитации».

А.Бортник обращение о противоправных действиях работников милиции передал в прокуратуру области, СБУ и УМВД Украины в области. Сотрудники УМВД проводят по этому поводу служебное расследование.