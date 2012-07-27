Ученые разрабатывают «умную» пищу

Ученые планируют создать химические добавки, которые заставят мозг человека раньше почувствовать насыщение, - исследователи рассчитывают, что "умная" пища сможет приучить людей к умеренности в еде.

Как сообщает газета Daily Mail, исследование проводится международной командой специалистов, которые работают в рамках проекта Full4Health, инициированного Европейским Союзом.

«Умная» пища, которую мы планируем создать, сможет склонить людей к умеренности на химическом уровне», - сказал руководитель исследования, сотрудник Абердинского университета Джулиан Мерсер, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам ученого, пища будет содержать вещества, которые обычно заставляют мозг сгенерировать ощущение насыщения, и это чувство придет не с запозданием, как это бывает при поглощении обычной еды, а ровно в тот момент, когда человек получит достаточное количество калорий.

Согласно концепции, которую исследователи собираются применить на практике, «умная» пища будет содержать особое химические вещества, подобные гормонам-индикаторам насыщения, концентрация которых в плазме крови человека увеличивается после принятия пищи.

«Известно, что питательные вещества из пищи взаимодействуют с клетками кишечника на химическом уровне. В результате этого выделяются гормоны, которые выполняют роль химических «гонцов», доносящих до головного мозга сообщение «желудок полон», - пояснил сотрудник университета Копенгагена Йенс Холст, которого цитирует газета.

Зная принцип работы этой «химической почты», ученые смогли раскодировать «сообщения». За регулирование аппетита отвечают молекулы энтероглюкагона (он называется также глюкагоноподобный пептид-1), содержание которого в плазме крови у человека повышается после приема пищи в пять-десять раз.

«Существует ряд химических веществ – «гормонов насыщения», концентрация которых в плазме крови резко повышается после приема пищи. Мы знаем лишь некоторые химические вещества, содержащиеся в пище, которые заставляют их активизироваться. На их основе мы надеемся создать искусственную добавку, которую можно будет добавить в пищу», - добавил Д.Мерсер.