ТПУ подписала Декларацию свободы в интернете

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТПУ.

Как отмечается в сообщении, документ «утверждает незыблемость принципа неограниченного доступа граждан к информации», лежащего в основе свободы и являющегося фундаментом инновационного развития общества.

Согласно декларации, первым ее принципом является «Не подвергайте Интернет цензуре!», вторым - «Доступный и быстрый Интернет необходим каждому».

Широкая коалиция групп в поддержку интернета исходит из убеждения, что эти и другие ключевые принципы, перечисленные в Декларации, должны быть положены в основу политики управления интернетом.

Как заявил директор ТПУ Константин Грицак, «мы верим в то, что свобода доступа к информации в интернете нуждается в защите», и вместе с другими организациями и лицами, подписавшими Декларацию, «выступаем против попыток ограничить этот доступ».

По его мнению, интернет должен оставаться открытой площадкой, где каждый может «свободно общаться, писать, читать, говорить, слушать, изучать, творить и предлагать нечто новое».

Среди подписавших по состоянию на сегодня Декларацию свободы в интернете - общественные объединения, отраслевые организации, международные и национальные ассоциации, а также отдельные граждане – писатели, ученые, журналисты, обычные пользователи интернета разных стран.

***

В начале июля свыше 85 организаций заявили о совместной инициативе по принятию "Декларации свободы в интернете" ("Declaration of Internet Freedom").

Новый документ должен стать базой для защиты фундаментальных ценностей интернета от угрозы со стороны правительств и корпораций и открыт к подписанию.

«Мы выступаем за свободный и открытый интернет. Мы поддерживаем прозрачность и всеобщее участие в принятии решений о регулировании интернета, основанном на пяти основных принципах: Самовыражение: В интернете не должно быть цензуры. Доступ: Универсальное подключение к быстрым и доступным сетям. Открытость: Интернет должен оставаться открытой сетью, к которой каждый может подключиться, общаться, писать, читать, смотреть, говорить, слушать, учиться, творить и изобретать. Инновации: Защитить свободу творчества и инноваций без получения разрешения. Не блокировать новые технологии и не наказывать их авторов за действия пользователей. Приватность: Защищать приватность и право каждого контролировать, как используются его информация и устройства», - сказано в декларации.