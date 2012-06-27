Крупнейшая в истории операция против киберпреступности охватила 4 континента

Арестованные обвиняются в использовании интернета для махинаций с кредитками, банковскими счетами и личной информацией сотен тысяч человек по всему миру. "Карточники" похищали данные не только с помощью шпионских компьютерных программ с персональных компьютеров, но и взламывали базы данных банков, отелей, торговых фирм, и перепродавали их через сеть, в которую и были внедрены агенты ФБР.



Результаты этой операции объявили во вторник прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара и замдиректора Нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарчик. По их словам, в США арестовано 11 человек, в других странах - еще 13 человек, а кроме того ожидается выдача ордеров еще на три десятка обысков.



"Сегодняшние скоординированные действия стали результатом двухлетней тайной операции во главе с ФБР, которая направлена на выявление киберпреступников, расследование и раскрытие их деятельности, а также на ее прекращение", - цитирует РИА Новости.



Помимо США, аресты были проведены в Великобритании (шестеро), Боснии (двое), Болгарии (один), Норвегии (один) и Германии (один). Еще двое задержаны также в Италии и Японии по временным ордерам.



Допросы подозреваемых ведутся еще дополнительно в Австралии, Канаде, Дании и Македонии.



