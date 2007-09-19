Смайлик празднует 25-ый день рождения :-)

Графическому символу ":-)", известному как "смайлик", исполнилось 25 лет. В честь этого события Университет Карнеги Меллон при финансовой поддержке интернет-компании Yahoo! учредил награду Smiley Award, которая будет присуждаться за нововведения в сфере создания смайликов, сообщает агентство Associated Press.

Победитель конкурса на самый новаторский смайл получит приз в размере пятисот долларов. Ожидается, что конкурс станет ежегодным.

Изобретателем смайлика считается профессор Университета Карнеги (организатора нынешнего конкурса) Скотт Фальман (Scott Fahlman). В одном из сообщений на электронной доске объявлений Фальман использовал сочетание двоеточия, тире и скобки для обозначения своих эмоций. Произошло это 19 сентября 1982 года в 11:44 по местному времени (то есть, смайлику исполнится ровно 25 лет в 23:44 по киевскому времени).

Лента.ру