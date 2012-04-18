Украина в Топ-10 стран по риску заражения компьютеров

Украина в марте 2012 года вошла в десятку стран (6-е место), где пользователи подвергаются наибольшему риску заражения компьютеров в Интернете. Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского», об этом свидетельствуют результаты исследования компании.

Согласно сообщению, в марте 2012 года доля уникальных пользователей в Украине, на компьютерах которых в отчетный период были заблокированы веб-угрозы, от всех уникальных пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» в стране составила 43,3%.

По этому показателю Украину опережают Россия ( 55,5%), Армения (49,3%), Казахстан (47,8%), Белоруссия (47,1%) и Азербайджан (46,3%).

Рейтинг стран, пользователи которых подвергаются наименьшему риску заражения в Интернете, возглавляют Тайвань, где всего лишь на 10,1% компьютеров в отчетный период были заблокированы веб-угрозы, Бенин (12,6%) и Япония (12,9%).

Украина заняла пятое место в марте 2012 года среди стран, на ресурсах которых размещены вредоносные программы. Так, доля вредоносных программ в Украине от всех таких программ в мире составила 10%. На первом месте в этом рейтинге США (23%), далее следуют: Германия и Россия – по 12%, Великобритания (11%).

Основная доля атак с веб-ресурсов, размещенных в доменной зоне, от всех зафиксированных веб-антивирусом атак с сайтов в различных доменных зонах, пришлась в марте 2012 года на домен com. - 43,7% атак, на домен ru. пришлось 25,4% атак, почти 10% атак осуществлялось с веб-ресурсов, размещенных в доменной зоне info.

TOP-10 зловредов в Интернете в марте 2012 возглавила программа Malicious URL, на которую пришлось 85,71% атак (уникальных инцидентов), зафиксированных веб-антивирусом на компьютерах пользователей. На втором месте Trojan.Script.Iframer (4,03%), на третьем Trojan.Script.Generic (2,74%).

Всего в течение марта 2012 года на компьютерах пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» были обнаружены и обезврежены более 370 миллионов вредоносных программ (из них 200 миллионов (55%) — попытки заражения через Интернет) и более 42 миллионов вредоносных URL.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долларов США.