США помогут построить ядерную установку в Харькове

США уже выделили Украине 67,5 миллиона долларов на создание ядерной установки при Харьковском физико-техническом институте, Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на руководителя проекта, доктора физико-математических наук, члена-кореспондента НАНУ Ивана Карнаухова.

Деньги выделены в обмен на отказ страны от использования высокообогащенного урана.

"Некоторые компоненты установки уже изготовлены и приняты нами у разработчиков из разных стран - Великобритании, Швейцарии, Германии, России, Китая, Украины. Но большая часть заказов уже размещена в нашей стране. На сегодняшний день американской стороной подписано контрактов на 67,5 миллиона долларов", - сообщил Карнаухов изданию.

Однако, по словам ученого, все необходимые контракты еще не заключены, хотя меморандум по вопросам ядерной безопасности между правительством Украины и правительством США обязывал сделать это до марта 2012 года.

"Еще не подготовлены необходимые контракты на 5,5 миллиона долларов, поскольку мы не провели соответствующие разработки, это опять же наше упущение. Точнее, даже не упущение, это просто невозможно было сделать. Нам достался чрезвычайно большой объем работ", - пояснил Карнаухов.

По его словам, на территории размещения будущей установки в данный момент завершаются строительные работы нулевого цикла.

"Сооружение здания несколько откладывается и будет завершено в ноябре текущего года. Но действующий контракт на сооружение этого здания подписан, и нет никаких сомнений, что американцы его выполнят, поскольку это юридически обязывающий документ", - добавил ученый.

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Украина, которая после распада Советского Союза владела третьим по величине в мире ядерным арсеналом, отказалась от ядерного оружия в 1996 году в обмен на гарантии безопасности со стороны США, России и Великобритании, а также экономическую помощь со стороны США, замечает РИА Новости.

По словам главы Росатома Кириенко, запасов высокообогащенного урана - 160 килограммов, - которые были в Украине, было бы достаточно для создания десяти ядерных зарядов.