Запуск российской ракеты-носителя ”Протон-М” с Байконура закончился аварией

Аварией закончился запуск этой ночью с Байконура российской ракеты-носителя "Протон-М" с японским спутником связи на борту. Авария произошла через 139 секунд после старта. Ракета-носитель "Протон-М" упала в безлюдном месте в 50-ти километрах от города Джезказган. Жертв и разрушений, как рапортуют в Роскосмос, нет. Единственная проблема, с которой столкнулись специалисты – это степной пожар. Сейчас место ЧП обследует аварийная группа, в том числе и представители МЧС Казахстана. Власти Казахстана создали Госкомиссию по выяснению причин падения ракеты-носителя. По предварительным данным, ракета упала из-за выключения двигателей второй ступени, передает Эхо Москвы. Отметим, что Казахстан ввел запрет на запуски ракет "Протон-М" с Байконура. Это закреплено двусторонним соглашением.

В городе Джезказган, недалеко от которого упала ракета, сейчас с рабочим визитом находится президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Никаких изменений в программе поездки из-за аварии не произошло.