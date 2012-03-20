Как защитить детей от вредной информации?

В Украине разрабатывается система обозначений для защиты детей от вредной информации в сфере телевещания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Лариса МУДРАК на первой встрече Межведомственной рабочей группы по разработке и внедрению национальной системы обозначений для защиты детей от информации, что может вредить их здоровью и развитию.

По ее словам, участники рабочей группы ставят целью представить главные задания и разработать проект поэтапного внедрения системы защиты.

Л.МУДРАК сообщила, что до конца декабря рабочая группа должна разработать соответствующий пилотный проект.

«Я убеждена, что нужно избрать европейский механизм регулирования этого вопроса, потому что он простой, лаконичный, эффективный, и действует уже более 10 лет. Согласно этому механизму, защита ребенка осуществляется с помощью маркировки всех телевизионных продуктов», - сказала Л.МУДРАК.

По ее словам, многие ошибочно считают, что обозначения телепродуктов лишь информируют родителей о том, стоит ли ребенку смотреть определенные программы или фильмы. На самом деле, считает Л.МУДРАК, маркировка выполняет еще регуляторную функцию, она фактически определяет порядок трансляции передач в эфире.

«Иными словами, все телевизионные продукты разделяются на «вредные» и «безвредные» для детского глаза. Только последние будут иметь шанс попасть в дневной эфир, когда этот механизм заработает», - отметила Л.МУДРАК, добавив, что сейчас в Украине маркируются лишь фильмы.

В свою очередь, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО считает необходимым создать эффективную систему контроля качества и соответствия детского телевизионного и радиопродукта.

«Необходимо ввести четкое законодательное регулирование в этой сфере, а также осуществлять экспертную оценку, постоянный мониторинг, привлекая к этой работе общественность, мотивируя к этому родителей», - сказал он.

Заседания рабочей группы будут проходить ежемесячно, перерыв будет объявлен на время проведения Евро-2012. В состав межведомственной группы вошли 35 представителей государственных органов, общественных и международных организаций.