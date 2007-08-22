”Жюль Верн” полетит в космос с Байконура

Запуск первого европейского грузового космического корабля "Жюль Верн" планируется на январь следующего года, сообщил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Жан-Жак Дорден на открывшемся во вторник авиакосмическом салоне "МАКС-2007".

"Я хотел бы поблагодарить главу Роскосмоса Анатолия Перминова за то, что этот запуск поставлен в график российских запусков в январе 2008 года", - сказал он.

По словам Дордена, в ближайшие месяцы ЕКА также осуществит запуск второго спутника, входящего в европейскую навигационную систему "Галилео". "Запуск будет осуществлен с Байконура на российской ракете-носителе "Союз", - сообщил он.