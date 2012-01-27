Кандидат в президенты США обещает открыть базу на Луне

США должны располагать к 2020 году собственной постоянной базой на Луне, заявил на встрече с избирателями во Флориде экс-спикер палаты представителей и кандидат в президенты США республиканец Ньютон Гингрич.

Как передает РИА Новости, тема космоса стала одной из главных перед праймериз в этом штате, так как именно здесь расположен космодром и объекты НАСА.

"К концу моего второго президентского срока на Луне будет первая постоянная база, и она будет американской. У нас будет организована коммерческая научная, туристическая и промышленная космическая деятельность на околоземной орбите, потому мы и собираемся наработать такой опыт в космосе, чтобы китайцы и русские даже и приблизиться не смогли к такому уровню", - сказал Гингрич.

Он пообещал убрать "всю бюрократию в НАСА" и поддерживать частные инвестиции в освоение космоса в случае, если станет президентом.

В штате Флорида 31 января у республиканцев пройдут очередные предварительные выборы.