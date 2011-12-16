Исполнительная служба открыла собственный веб-сайт

Начал работу официальный веб-сайт Государственной исполнительной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, на сайте (http://dvs.gov.ua) представлена информация, которая отражает основные направления деятельности Государственной исполнительной службы: нормативные документы, планы работы, отчетность, анонсы, объявления, новости.

Посетители смогут ознакомиться с работой и структурой органов ГИС, узнать информацию о руководстве, структуре центрального аппарата, адреса территориальных органов, получить информацию справочного характера и прочитать комментарии специалистов на вопросы, которые больше всего интересуют граждан.

Кроме того, на веб-сайте Государственной исполнительной службы имеется модуль «Запрос на получение публичной информации», с помощью которого любое физическое или юридическое лицо может осуществить запрос на получение информации непосредственно через интернет. Этот запрос будет получен, зарегистрирован и обработан в таком же режиме, как и обращения, которые посылаются по почте, по факсу или по телефону. Запрашивающий получит ответ в определенный законом срок.

Сайт оснащен поисковой системой.

Как сообщалось, Государственная исполнительная служба была создана в связи с реформированием системы центральных органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года № 1085 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти». Согласно Указу, Государственная исполнительная служба Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которой направляется и координируется через министра юстиции.