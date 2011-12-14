Facebook ищет самоубийц

Социальная сеть Facebook запустит программу помощи потенциальным самоубийцам, сообщает Associated Press.



В случае, если пользователь соцсети заметит у "френда" суицидальные записи, он может сообщить об этом компании. После этого Facebook отправит потенциальному самоубийце письмо с предложением позвонить в центр психологической помощи, либо перейти по сгенерированной ссылке и начать чат со специалистом. Функция будет доступна только в США.



Представители сервиса указывают, что автоматическое определение соответствующих сообщений могло быть проблематичным, и потому от него отказались.



В апреле 2010 года СМИ сообщали о том, что поисковик компании Google публиковал в поисковой выдаче по запросам, связанным с суицидом, номера телефонов американской горячей линии по предотвращению самоубийств, замечает Лента.ру.