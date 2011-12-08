Билл Гейтс разработает ядерный реактор

Принадлежащая Биллу Гейтсу компания TerraPower ведет переговоры с китайскими компаниями о разработке ядерного реактора нового поколения, сообщает Associated Press.



Соучредитель Microsoft подтвердил факт переговоров во время выступления в министерстве науки и технологии Китая в среду, 7 декабря. По его словам, речь идет о создании реактора, который сможет работать на обедненном уране. Достоинствами такого реактора являются низкая стоимость эксплуатации, безопасность и экологичность. Гейтс также отметил устойчивость реактора ко внешним воздействиям, включая землетрясения и цунами.



Ранее о сотрудничестве с Гейтсом и его компанией заявлял Сунь Цинь (Sun Qin), гендиректор китайской ядерной корпорации CNNC. Его слова 5 декабря передала китайская газета South China Morning Post.



Гейтс рассказал, что переговоры между TerraPower, основным инвестором которой он является, и китайскими компаниями пока "находятся в ранней стадии". По его оценкам, в ближайшие пять лет на проектно-конструкторские работы может уйти до одного миллиарда долларов.



В 2010 году TerraPower договорилась о постройке аналогичного реактора с японской компанией Toshiba. Оба планируемых реактора относятся к классу TWR (traveling-wave reactor, реактор с бегущей волной). В отличие от "традиционных" реакторов на обогащенном топливе, TWR использует обедненный уран и может работать на одной "заправке" до 60 лет, замечает Лента.ру.