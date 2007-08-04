Как бороться с коррупцией с помощью магии и пыток

Власти одной из восточных провинций Китая создали онлайн-игру, рассказывающую о борьбе с коррупцией, сообщает издание The Straits Time.

Игра получила название Incorruptible Fighter ("Неподкупный воин"). Ее главным героем является человек, сражающийся с коррумпированными чиновниками при помощи "оружия, магии и пыток". После уничтожения достаточного числа негодяев и членов их семей и повышения собственных моральных устоев до определенного уровня, персонаж попадает в счастливый мир, лишенный подлости и взяточничества.

По сообщению разработчиков, некоторые элементы сюжета игры копируют знаменитые эпизоды из китайской истории.

Incorruptible Fighter была впервые показана широкой публике около недели назад. За прошедшие дни ее успели скачать более ста тысяч пользователей.

Лента.ру