BMW объявила российские цены на купе M3 (фото)

Компания BMW объявила российские цены на купе M3. Прием заказов на этот автомобиль начнется в августе текущего года, а первые машины поступят к владельцам осенью. Цены на BMW M3 начинаются от 71,9 тысячи евро (2 516 500 рублей).

BMW M3 оснащается четырехлитровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 420 лошадиных сил, который агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач. До "сотни" такое купе разгоняется за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Напомним, что М3 также планируется выпускать в версиях с кузовом "седан" и "купе-кабриолет". Кроме того, несколько позже для этой модели качестве опции будет предлагаться новая семиступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями (аналог DSG концерна VW) - M DCT.

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