Спецслужба США предлагает банкам защиту от кибератак

Агентство национальной безопасности США (National Security Agency, NSA) намерено помочь банкам Уолл-стрит надежнее защититься от кибератак, предоставляя их руководству разведывательные данные об иностранных хакерах, сообщает Reuters.

Ведомство ведет переговоры с финансовыми организациями об обмене информацией о киберугрозах, заявил Киф Александер (Keith Alexander), директор агентства NSA, специализация которого - электронная разведка и криптография. По его словам, NSA уже сотрудничает в таком режиме с оборонными предприятиями.

Несмотря на то, что государство и бизнес-сектор добились прогресса в защите компьютерных сетей, угроза со стороны хакеров все равно велика, считает Александер. Он напомнил, что за последнее время мишенями хакеров становились интернет-компания Google, поставщик ПО для Пентагона Lockheed Martin, а также компания Nasdaq OMX Group Inc., обслуживающая компьютерную сеть нью-йоркского рынка ценных бумаг. "Если их удалось взломать, что говорить об остальных? Мы должны изменить эту ситуацию", - цитирует РИА Новости.

NSA работает с NASDAQ над усилением защиты от хакеров после эпизода с внедрением злоумышленников в компьютерную систему биржи в конце прошлого года. Интерес для хакеров тогда представлял сервис Directors Desk, обеспечивающий обмен конфиденциальной информацией между компаниями, которые торгуют своими акциями на бирже, и их правлением. Представитель NASDAQ сообщил, что расследование атаки продолжается, однако не стал раскрывать подробности.

Финансовые организации Уолл-стрит более десяти лет являются постоянным объектом хакерских атак, однако в последнее время они стали более сложными и скоординированными, пишет Reuters. Федеральное бюро расследований США уже предупредило банки о возможных киберугрозах, цель которых - вызвать хаос в экономической системе страны. Представители разведывательных ведомств опасаются, что хакерские атаки могут быть спровоцированы или поддержаны хакерами из-за рубежа.