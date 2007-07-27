Ни Киевстар, ни МТС не получат ”прямых” номеров, пока не построят собственные сети

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании отказала операторам мобильной связи "МТС-Украина" и "Киевстар" в использовании услуг фиксированной связи без строительства собственных сетей фиксированной связи.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь председателя НКРС Андрей БОБРОВИЦКИЙ.

По его данным, операторы мобильной связи просили разрешения оказывать услугу звонков на номера фиксированной сети (т.н. "прямые номера") с последующей переадресацией звонков на мобильные номера.

А.БОБРОВИЦИКИЙ отметил, что НКРС действовала в рамках законодательства, которым предусмотрено предоставление услуг фиксированной связи только при использовании конечного оборудования для фиксированной связи - обычных телефонов, и при наличии у операторов собственной сети фиксированной связи.

Справка УНИАН. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) своим решением №314 от 06.07.2006 г. запретила использование прямых номеров операторами мобильной связи с 1 января 2007 года, однако затем решением №501 от 15.12.2006 г. продлила срок использования прямых номеров этими операторами до 1 сентября 2007 года.

В апреле-мае 2007 года компания «Укртелеком» пыталась самостоятельно приостановить предоставление звонков на некоторые диапазоны прямых номеров сетей мобильных операторов («МТС-Украина» и "Киевстар").