Apple планирует выпустить бюджетную версию iPad

Компания Apple планирует выпустить бюджетную версию планшета iPad. Об этом сообщает блог AppleInsider со ссылкой на Брайана Уайта, аналитика компании Ticonderoga Securities.

О планшете, который будет называться iPad mini, Уайт якобы узнал в ходе поездки в Китай и на Тайвань, где он встречался с производителями компонентов для устройств Apple. По данным аналитика, компания представит устройство в начале 2012 года.

Характеристики iPad mini Уайт не раскрыл, отметив лишь, что под словом "mini" подразумевается невысокая цена, а не уменьшенный экран. Он утверждает, что аппарат будет конкурировать с бюджетным планшетом Amazon Fire и цена на него будет составлять около 200 долларов.

Уайт также отмечает, что во втором квартале 2012 года Apple представит и "полноценный" iPad 3, цена на который составит 500-700 долларов.

Стоит отметить, что Уайт в прошлом делал ложные прогнозы относительно продуктов Apple. Так, в августе он заявлял, что компания осенью представит iPhone 5 и бюджетную версию iPhone 4. Вместо этого 4 октября компания Apple анонсировала смартфон iPhone 4S, цена на который будет находиться на уровне предыдущей модели.

Планшет iPad первого поколения был выпущен в 2010 году. В начале весны 2011 года вышел iPad 2. За два года Apple продала более 28 миллионов планшетов.

ТСН