Анонимность в интернете ставят под сомнение

Пользователи всемирной сети не так анонимны, как им бы хотелось, сообщает исследование, опубликованное во вторник, 11 октября.

Более половины из исследованных 185 сайтов с большим трафиком делились информацией об имени пользователя или его ID с другими сайтами, обнаружила лаборатория компьютерной безопасности Стэнфордского университета.

Google, Facebook, comScore и Quantcast возглавили список получателей информации об имени пользователя и его ID.

Председатель Федеральной торговой комиссии Джон Лейбовиц сказал, что исследование поможет защитить неприкосновенность частной жизни пользователей в онлайне и оградить их от так называемых «киберацци» (cyberazzi) - папарацци в интернете.

«Незаметные киберацци, cookies и другие сборщики данных отслеживают каждый наш шаг и предоставляют информацию маркетинговым агентствам, которые способны нарисовать удивительно полный профиль нашего онлайн-поведения», — сообщил Лейбовиц.

Утечка информации является распространенной проблемой, сказал автор исследования Джонатан Майер, студент Стэнфордского университета.

Лейбовиц одобрил деятельность Microsoft Corp, Mozilla и Apple Inc, добавивших функции «не отслеживать» в свои браузеры, и выразил надежду, что Google последует их примеру.