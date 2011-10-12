Анонимность в интернете ставят под сомнение
Как защититься от «киберацци»
Пользователи всемирной сети не так анонимны, как им бы хотелось, сообщает исследование, опубликованное во вторник, 11 октября.
Более половины из исследованных 185 сайтов с большим трафиком делились информацией об имени пользователя или его ID с другими сайтами, обнаружила лаборатория компьютерной безопасности Стэнфордского университета.
Google, Facebook, comScore и Quantcast возглавили список получателей информации об имени пользователя и его ID.
Председатель Федеральной торговой комиссии Джон Лейбовиц сказал, что исследование поможет защитить неприкосновенность частной жизни пользователей в онлайне и оградить их от так называемых «киберацци» (cyberazzi) - папарацци в интернете.
«Незаметные киберацци, cookies и другие сборщики данных отслеживают каждый наш шаг и предоставляют информацию маркетинговым агентствам, которые способны нарисовать удивительно полный профиль нашего онлайн-поведения», — сообщил Лейбовиц.
Утечка информации является распространенной проблемой, сказал автор исследования Джонатан Майер, студент Стэнфордского университета.
Лейбовиц одобрил деятельность Microsoft Corp, Mozilla и Apple Inc, добавивших функции «не отслеживать» в свои браузеры, и выразил надежду, что Google последует их примеру.