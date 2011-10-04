Нобелевскую премию по физике дали за «ускоренное расширение Вселенной»

Нобелевская премия по физике 2011 года вручена американцу Солу ПЕРЛМУТТЕРУ, австралийцу Брайану ШМИДТУ и американцу Адаму РИСУ за открытие ускоренного расширения Вселенной. Об этом сообщается на сайте премии.

В 1998 году ученые обнаружили, что Вселенная расширяется с ускорением. Открытие было сделано благодаря изучению сверхновых типа Ia. Эти сверхновые возникают в двойных системах, где белый карлик ворует у своей звезды-компаньона материю. Когда масса карлика достигает предела Чандрасекара (1,4 солнечных), он взрывается.

Изучая удаленные от Земли сверхновые, ученые обнаружили, что они как минимум на четверть тусклее, чем предсказывает теория - это означает, что звезды расположены слишком далеко. Рассчитав таким образом параметры расширения Вселенной, ученые установили, что этот процесс происходит с ускорением.

По словам Б.ШМИДТА, с которым была налажена телефонная связь прямо во время церемонии, сделав открытие, он в него не поверил и очень долго пытался найти ошибку. Он также отметил, что завтра в университете ему предстоит провести занятие, посвященное как раз ускоренному расширению Вселенной.

Отдельно журналисты поинтересовались, удалось ли комитету связаться с остальными лауреатами и все ли в порядке с их здоровьем. На это глава комиссии ответил, что сообщение лауреатам было отправлено, добавив, что они еще довольно молоды, передает Лента.ру.

С.ПЕРЛМУТТЕР, который работает в Национальной лаборатории Лоренса в Беркли, получит половину премии. Вторая половина будет разделена между Б.ШМИДТОМ (Обсерватория Стромло Австрийского национального университета) и А.РИСОМ (Университет Джона Хопкинса). Размер премии составляет 1,4 миллиона долларов.

Вручение премии состоится в Стокгольме в декабре 2011 года.