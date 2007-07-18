Volkswagen поменяет логотип

В концерне Volkswagen планируют изменить свой фирменный логотип. Новая эмблема впервые появится на шестом поколении модели Golf, мировая премьера которого состоится в конце 2008 года. Об этом сообщает немецкое издание Auto motor und sport, ссылаясь на заявление главы компании Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn).

По информации издания, на автомобилях новый логотип по-прежнему будет хромированным и расположится на решетке радиатора. Знак немного увеличится в размерах и станет выглядеть "трехмерным", а границы букв "V" и "W" будут выходить за границы кольца, в котором они находятся.

Напомним, что компания Fiat уже представила свой новый логотип, а Renault собирается показать обновленную эмблему осенью текущего года.

Автолента.ру