Ford будет делать автомобили из конопли

Концерн Ford намерен создать автомобиль, некоторые части кузова которого будут сделаны из конопли. Как сообщает The Sunday Times, подобная машина будет разработана "Фордом" совместно с Министерством охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов Великобритании и компанией Hemcore, занимающейся выращиванием конопли. Для поддержки этого проекта Правительство Великобритании уже выделило более 500 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона долларов).

Согласно технологии производства деталей из конопли, волокна этого растения смешиваются с полипропиленом, а затем эта смесь отливается в кузовные детали. По информации британского издания, такие детали очень легкие, прочные, жесткие, а также полностью пригодны для вторичной переработки. Кроме того, для выпуска не нужны большие затраты энергии, а стоимость исходного сырья довольно мала.

Предполагается, что более ста килограммов пластика, металла и смол, которые используются при производстве "среднестатистического" автомобиля можно будет заменить "конопляными" материалами.

Лента.ру