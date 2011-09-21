Обама объяснил, чем полезны компьютеры правительству

Президент США Барак Обама призвал правительства стран к большей открытости, сообщает Associated Press. Причем свою речь американский лидер адресовал странам, как с устоявшимся демократическим режимом, так и развивающимся.

По мнению Б.Обамы, необходимо использовать новые технологии коммуникаций для масштабного вовлечения населения в процесс государственного управления.

Выступление состоялось на презентации в ООН американо-бразильской инициативы "Партнерство "Открытое правительство". В работу новой структуры вовлечены руководства нескольких десятков государств, а также NGO. Целью их работы является создание механизмов участия общественности в деле государственного управления и контроля органов власти.

В качестве примера Б.Обама привел новые правила, принятые в США. В частности, это меры по защите свидетелей, возможность передачи народных петиций в Белый дом в режиме он-лайн, а также инициативы, в рамках которых нефтегазовые компании обязаны полностью раскрывать информацию о затратах на добычу углеводородов, сообщает РосБизнесКонсалтинг.